La aplaudida reflexión de Will Smith y Pablo Motos sobre el miedo en 'El Hormiguero 3.0'

CON WILL SMITH

Pablo Motos ha afirmado que seguramente mucha gente que está escuchando la entrevista con Will Smith en 'El Hormiguero 3.0' quiere hacer cosas en la vida, pero cuando llega la hora de la verdad no puede. ¿Qué le diría Will Smith a una persona paralizada por el miedo? "El 99% de las cosas que te dan miedo no van a suceder nunca", ha sostenido el actor. ¡Vuelve a verlo!