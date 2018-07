Anabel Alonso:'El mejor premio es el trabajo y el cariño del público'

Anabel Alonso ha presentado 'Lastres' en El Hormiguero, su nueva obra de teatro junto a Ana Fernández y Marta Belenguer. La obra trata sobre tres amigas y la sinceridad entre las mujeres. La actriz ha repasado con Pablo Motos las anécdotas de Los Goya, Anabel asegura que hay actores que ganan la estatuilla y no trabajan en un tiempo, pero en su caso al no tener ningín Goya no está parando de trabajar.

Trancas y Barrancas han jugado con Anabel Alonso a descubrir quién es el borracho en El Hormiguero. Pablo Motos le ha puesto un reto a Anabel Alonso, disfrazarse de persona mayor junto a él y descubrir las dificultades de la gente mayor a la hora de conducir. ¿Cómo quedará la actriz con años de más?