Hoy, Alejandro Sanz visita ‘El Hormiguero’ para presentar su single ‘Correcaminos’

Cerramos la semana en ‘El Hormiguero’ con el mundo musical acompañados de Alejandro Sanz, gran artista y amigo del programa que nos viene a presentar su nuevo single ‘Correcaminos’ el cual es, además, una colaboración con el cantante venezolano Danny Ocean y una producción de Alizz. Este nuevo tema, estará a disposición de los oyentes a partir del 24 de marzo.

El cantautor y compositor ha vendido ya más de 25 millones de discos que han dado la vuelta al mundo siendo así su éxito cada vez más notable. Con colaboraciones con otros grandes artistas, numerosos premios y reconocimientos como 24 Grammys Latinos y otros 4 Grammys Estadounidenses, Alejando Sanz se ha logrado posicionar en un pódium musical con renombre. Inició su carrera en el 1989 con el álbum ‘Los chulos son pa’ cuidarlos’ y desde ese momento no ha cesado como compositor. Algunas de sus letras más conocidas son: ‘Corazón partío’, ‘Y si fuera ella’ o ‘Amiga mía’.

No es la primera vez que el cantautor pisa el plató de ‘El Hormiguero’, ya pudimos disfrutar de su presencia en otras ocasiones como aquella en la que jugó con las hormigas del programa, Trancas y Barrancas, a un juego inventado por estas y al que titularon ‘Ex o no ex’ haciendo también, con el nombre de su edición, un guiño a su canción 'Corazón partío' . Un momentazo muy divertido con el que las risas eran inevitables.

Por todo esto y mucho más, no te puedes perder la entrevista a Alejandro Sanz que se llevará a cabo esta noche ¡a las 21:45h en Antena 3!