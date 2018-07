Alberto Chicote: "Es un bombazo esta nueva temporada de Pesadilla en la Cocina"

Alberto Chicote nos recuerda cómo ha sido uno de los programas de esta segunda temporada con un restaurante asiático de lujo, el Katay. ¿La gente se lo debería de pensar antes de montar un restaurante con un amigo? En este programa se llegaron a acusar el uno al otro de infidelidades y casi llegan a las manos. Pero no sólo entre ellos hay falta comunicación, el cocinero es chino y no entiende nada. Dos socios que no se entienden, [[LINK:EXTERNO|||http://www.lasexta.com/programas/pesadilla-en-la-cocina/alberto-chicote-vida-fogones_2012100900085.html|||Alberto Chicote ]] les propone venderlo...

Esta temporada va a ser más dura para Chicote porque incluso ha tenido que ayudar a un amigo en problemas. Vemos que Alberto Chicote acaba llorando porque le insulta y le dice que la reforma que haces es una puta mierda. "Es un programa que te cuesta mucho hacer porque es un amigo tuyo". "Era un referente para mi, es un amigo mío". "Me implico mucho cuando voy a los sitios". Este jueves descubriremos si siguen siendo amigos o han acabado como el rosario de la Aurora.

Esta temporada le vamos a ver en situaciones bastante límite, por ejemplo hay un dueño de restaurante que está a punto de que desahucien a su madre por su culpa. Tiene un restaurante que se llama La Mansión y Chicote sospecha que las “comidas” no las hacen solo en la cocina... El dueño monta, donde tenía la piscina, tres bungalows y el que se gaste más de 50 euros en comida y copas, invita a dos horas de siesta con su pareja.

Por cierto, una curiosidad, Pablo Motos dice que se ha enterado de que fue compañero de de colegio de El Hombre de Negro, fue su madre la que le reconoció por la tele porque ella está un poco picada con él... Le reconoció porque el hombre de negro ganó un concurso de poesía en el colegio en el que Chicote quedó segundo y la madre todavía tiene resquemor. Su madre María Ángeles entra por teléfono y el Hombre de Negro en el plató reconoce que le ganó. 'Me gusta' nos dice el Hombre de Negro que se titulaba la poesía, y nos declama una de sus estrofas...