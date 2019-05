Alberto Chicote admite en 'El Hormiguero 3.0' que desconocemos el origen del marisco que comemos

CON ALBERTO CHICOTE

Pablo Motos le ha pedido a Alberto Chicote que desvele un par de claves para saber la calidad del marisco en los restaurantes. La respuesta del cocinero ha descolocado al presentador de 'El Hormiguero 3.0': "Llevo 30 años en el oficio de cocinar y a día de hoy no sé si lo que he comprado venía de dónde me dijeron que venía". ¡No te lo pierdas!