¿Se agobia Dulceida si no consigue los likes que quiere?

Pablo Motos ha recibido por primera vez en 'El Hormiguero 3.0' a Dulceida. Aida Domenèch es una de las primeras influencers españolas que se dio a conocer con el nombre de Dulceida: "Yo empecé con 'Fotolog'", ha narrado ante la sorpresa del presentador que ni siquiera conocía esta red social.

Dulceida: "Soy creadora de contenido e influencer"

Dulceida ha explicado detalladamente en qué consiste su trabajo: "Soy creadora de contenido e influencer". Cada día se levanta pensando ideas creativas, grabando vídeos, haciendo fotos o trabajando mano a mano con su equipo.

¿Qué mira nada más levantarse? Pablo Motos se ha interesado si lo primero que mira es el espejo o Instagram y Dulceida ha aclarado que tras mirar a su mujer, lo primero que ve es Whatsapp.

El presentador ha hablado sobre una publicación de la influencer en la que en una hora consiguió 100.000 likes. "¿Te agobias si no consigues los likes que quieres?", la respuesta de Dulceida ha sido muy clara y podrás descubrirla en el vídeo.

Motos también ha querido saber si recuerda cuándo y cómo fue la primera vez que le pagaron por promocionar una prenda o producto. "Yo prefiero que no me manden nada", aseguraba la invitada antes de confesar que "con tanto trabajo no das a todo".