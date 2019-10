Carlos Iglesias, Roberto Álvarez y Ramón Barea han visitado 'El Hormiguero 3.0' para presentar su nueva película. Pablo Motos ha aprovechado el momento para hacer una acertada reflexión sobre la edad, y la resistencia de ciertas personas a ir cumpliendo años.

El presentador cree que, aunque todo el mundo quiere vivir muchos años, preferirían no seguir envejeciendo. No por miedo a ello, sino, como ha afirmado, "por miedo a perder tu valor como persona, porque tus opiniones no se tengan en cuenta, porque te dejen a un lado, porque ya no te dejan estar en la vida y estás extraordinariamente bien de salud y de todo".

Los actores están de acuerdo con Pablo Motos, y consideran que el problema son las creencias. "Tenemos el tópico de que la gente mayor está enferma y no es cierto". El presentador ha dado un increíble porcentaje que demuestra que, la mayoría de las personas mayores, están en perfecto estado de salud e incluso cuidan de otras personas.