¡Increíble! Marron muestra en 'El Hormiguero' el primer traje que ayuda a mejorar la movilidad

Marron no deja de sorprendernos en 'El Hormiguero'. Este 2022 el colaborador del programa nos sorprendió con un invento que será de vital importancia para ayudar a las personas con movilidad reducida.

En el programa no dudamos en enseñaros cada vez que hay algo nuevo e importante para la vida cotidiana de las personas. Por eso, en exclusiva, hemos traído el primer traje que hay en el mundo que ayuda a mejorar la movilidad de las personas que tienen trastornos neurológicos como el Parkinson, parálisis cerebral o dolores crónicos entre otras muchas dolencias.

"Nuestro objetivo es intentar ayudar al máximo de personas con discapacidad"

Una de las personas que trabajan en la empresa que ha creado este traje ha visitado el programa para explicarnos todo con mucho más detenimiento: "Tengo una hija con parálisis cerebral y este inventó nos cambió la vida", ha señalado uno de los trabajadores que ha acudido a 'El Hormiguero'.

"Nuestra niña no se podía sentar recta, no podía cruzar las piernas y después de veinte minutos con este traje ya pudo cruzar las piernas, la verdad que me quedé alucinado", ha afirmado. Además, ha contado que tras este estudio y ver lo importante que era para personas como su hija, ahora su único objetivo es intentar ayudar al máximo de personas con discapacidad a que tengan una vida más fácil.