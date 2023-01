El experimento social en el que TheGrefg se enfrenta a niños y mayores: Y tú, ¿Qué quieres ser de mayor?

'El Hormiguero' ha vuelto al sorprender con un experimento social en el que ha enfrentado a niños y mayores a responder a una de las preguntas más míticas de nuestra sociedad: Y tú, ¿Qué quieres ser de mayor?

Los niños han respondido que quieren ser actores, tik tokers, streamer o cantantes: "Me gustaría bailar en un escenario junto a Lola Índigo", ha señalado una de las niñas, asegurando que si no lo consigue se disgustaría un poco. Ninguno de los abuelos sabe lo que es Tik Tok o streamer: "Si no lo consigo me daría pena", ha reconocido.

TheGrefg, uno de los grandes streamers de nuestro país, ha aparecido en el experimento social para enfrentarse tanto a niños como adultos. Los niños se han llevado una gran alegría al verle ya que enseguida le han reconocido. El streamer les ha dado un pequeño consejo a los más pequeños: "No dejéis de soñar porque eso es lo más bonito, aunque tenéis que tener en mente que puede no salir",

En cambio, uno de los mayores no sabia quien era y no entendía cómo esa profesión genera tanto dinero: "Cualquiera puede hacerlo" ha señalado y le ha dicho a TheGrefg que no verá ningún vídeo suyo ni le dará una oportunidad.