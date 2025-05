Si te he visto no me acuerdo: ¿superará Juanra Bonet el reto de las hormigas?

JuanraBonet ha llegado a El Hormiguero para hacernos estallar de la risa en la noche del lunes y contarnos todo acerca del nuevo programa que está revolucionando las pantallas: Traitors.

Las hormigas saben que el presentador es un experto capturando mentirosos, pero... ¿será igual de bueno con la memoria? Para ello, Trancas y Barrancas han propuesto un reto nada fácil llamado.... ¡si te he visto no me acuerdo!

Juanra Bonet deberá recordar elementos clásicos del día al día y describirlos al detalle... ¿el logo de RENFE está subrayado? ¿De que sabor es la sopa Campbell?

¡No te lo pierdas y dale al play para descubrir si ha sido capaz de acertarlo todo!