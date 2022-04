Malú ha visitado 'El Hormiguero 3.0' para hablar sobre su nueva gira: 'Mil Batallas', con la que recorrerá los escenarios de nuestro país durante los próximos meses. Pablo Motos le ha preguntado sobre una infinidad de cuestiones y la cantante se ha mojado en todas y cada una de ellas: desde sus embarazosas anécdotas hasta los secretos que se esconden planificando una gira tan grande.

Además, la artista regresa a los escenarios muy nerviosa tras una serie de acontecimientos que han marcado un antes y después en su vida. Tal y como ella ha definido durante la entrevista: "Es la primera gira después de la lesión, de la pandemia, de la niña...".

"Lucía es un sueño de niña"

En 2019, la artista sufrió una importante lesión de rodilla por la que se vio obligada a pasar por quirófano y por la que tuvo que cancelar algunos de sus shows de su anterior gira. En plena pandemia, el 6 de junio de 2020, Malú se convirtió en madre por primera vez junto al exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera. Durante una conexión en directo con 'El Hormiguero 3.0' nos transmitió sus primeras palabras hacia la pequeña: "Lucía es un sueño de niña".

Después de dos años dedicada a su niña, regresa con su gira 'Mil Batallas'. Por esta razón, Pablo Motos ha preguntado a la artista una cuestión con la que se enfrentará por primera vez tras volver a subirse a los escenarios: "¿Te vas a llevar a la niña?".

"Yo creo que la niña mejor en casa", respondía Malú al presentador. Una dura decisión tras confesar que lo máximo que ha pasado sin estar con su hija son un par de días: "Dos días me parece un mundo", ha revelado al hablar con cariño de su niña. La artista ha confesado que cuando está trabajando aprovecha cada parón para realizar videollamadas con Lucía. Aunque cree que irá a casa cada vez que pueda, Malú apunta que es una gira en la que se siente muy ilusionada y en la que no siente tanto miedo: "Estoy que me canto encima", ha recalcado entre risas.

Las surrealistas anécdotas de Malú durante sus conciertos

Durante la entrevista también contó alguna de las anécdotas que había vivido sobre el escenario como el doloroso momento en pleno directo de un concierto en el que terminó pinchándose ella misma "en el culo". Descubre aquí qué le ocurrió:

Además, nos divertidos descubriendo más momentos que ha vivido a lo largo de su inmensa carrera como artista: desde un surrealista momento con una fan hasta el bochornoso percance con su madre antes de salir a un concierto: "Me hizo un estropicio".