Los 5 titulares de Carlos Alcaraz en 'El Hormiguero 3.0': "No cambiaría a Ferrero por Federer"

"Te da mucho más gusto cuando ganas con una bola imposible"

Carlos Alcaraz ha vuelto a 'El Hormiguero 3.0' y lo ha hecho como mejor jugador del planeta, siendo además el más joven de la historia en conseguirlo. Es todo un número 1 tras ganar el US Open, en el tenis y también en lo personal porque con Pablo Motos volvió a mostrarse natural y espontaneo. El tenista ha recordado el punto imposible con el que conquistó al público americano, un golpe por detrás de la espalda que se convirtió en viral. Por eso, ha confesado que da más gusto ganar con un "bolón" y ha explicado cómo es la espera hasta que ve si la bola entra o no.

Sobre su padre y su representante: "Hacen complot contra mí"

La otra vez que el murciano visitó el programa, contó que estaba intentando convencer a su padre de que le dejara comprarse un coche. Pablo Motos se lo ha recordado y el invitado ha reconocido que ya sí lo tiene. No obstante, el presentador ha querido saber quién manda más: si su padre o su representante. El tenista ha asegurado que ambos son figuras importantes en su vida y se complementan perfectamente, hasta el punto de que "es imposible que uno diga una cosa y otro diga otra". "Hacen complot contra mí, voy contra dos", ha confesado.

"No cambiaría a Juan Carlos por Federer"

Trancas y Barrancas han sometido al deportista a la rueda de prensa más comprometida. Alcaraz ha reconocido que ahora le hacen más proposiciones indecentes, que sí le gusta jugar al pádel y que "el 99%" de los tenistas usa calzoncillos ajustados para jugar. Eso sí, la pregunta más morbosa de las hormigas es si aceptaría que Roger Federer fuera su entrenador. La respuesta ha sido rotunda mostrando una lealtad total a Ferrero: "Juan Carlos es mi segundo padre, no lo cambiaría por nadie del mundo".

"He conseguido mi sueño: ser número 1 del mundo"

Alcaraz ha explicado que levantar el trofeo del US Open fue un momento mágico para él y que, con sólo 19 años, ha logrado "su sueño": "He conseguido ser número uno del mundo, algo que muy poca gente puede decir", ha asegurado.

El tenista ha confesado que lleva bien la fama porque se sigue considerando "una persona normal". "Te prohíbes hacer algunas cosas porque no te puedes exponer demasiado, pero no me molesta que la gente me pare por la calle", ha aclarado.

"Estoy deseando que el trofeo me llegue a casa para poder abrazarlo otra vez"

El flamante número 1 del tenis ha explicado a Pablo Motos cómo fue asimilando el triunfo en el US Open. "Me costó dormirme un poquito, pero dormí como un bebé, dormí espectacular", ha comentado. El murciano alzó el trofeo de campeón pero no se lo quedó entonces porque la organización la guardó para las fotos del día siguiente en Times Square. "Estoy deseando que me llegue a casa para poder abrazarlo otra vez porque es un sentimiento único", ha reconocido. Incluso ha hecho una profunda confesión: "Sentirlo en mis manos ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida".