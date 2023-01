Tini se sincera en 'El Hormiguero': "Es difícil salir de Disney"

Hoy hemos tenido la oportunidad en 'El Hormiguero' de tener a una de las cantantes con más éxito mundialmente, la argentina Tini Stoessel. Ha presentado su nuevo single "Muñecas" y su gira con la que estará en nuestro país los próximos meses.

Sin duda alguna, uno de los temas más destacados en su trayectoria es su historia en Disney, algo que le sirvió para catapultar su carrera.

Sin embargo, las cosas para salir de la empresa no son sencillas. Así lo ha explicado la propia Tini, quien agradece todo lo que ha mejorado personalmente, pero afirma que no lo tuvo tan fácil. "Yo soy Tini, no Violetta", ha asegurado la cantante. ¡No te pierdas todo lo que ha contado en el vídeo de arriba!