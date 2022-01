'Tensa' discusión entre Abel Caballero y Miguel Ángel Revilla... ¿llueve más en Vigo o en Cantabria?

Esta noche cerramos la semana con dos de los políticos más polifacéticos de nuestro país: Miguel Ángel Revilla y Abel Caballero. El presidente de Cantabria y el alcalde de Vigo han visitado el programa para analizar toda la actualidad política.

"En Vigo llueve cuando digo que llueva"

Los dos políticos han protagonizados momentos muy divertidos e incluso han "discutido" si llueve más en Vigo o en Cantabria: "Vigo tiene un clima muy cálido, tenemos buenos árboles", ha señalado Abel Caballero. Miguel Ángel Revilla está convencido de que llueve más en Vigo a lo que el alcalde a respondido: "En Vigo llueve cuando digo que llueva", algo que ha generado las risas del público.

Pablo Motos no daba crédito, los dos políticos estaba debatiendo si en Vigo había más lluvia que en Cantabria: "Desde que soy alcalde he conseguido que no llueva en la cabalgata", ha comentado el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

¡Menudo momentazo!