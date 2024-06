La surrealista anécdota de Luis Fonsi con Stevie Wonder: "Me cantó un pedacito de 'Despacito'"

El Hormiguero ha tenido el placer de recibir la visita de uno de los artistas más espectaculares del planeta. Luis Fonsi ha estado en el plató para hablar sobre su próxima gira y su siguiente disco en la noche en la que ha entrado en el Club Platino.

En esta ocasión, Pablo Motos le ha preguntado por su encuentro con Stevie Wonder. El estadounidense es uno de sus ídolos musicales y, pese a que tal y como ha dicho, no le gusta pedir fotos, no quiso perder la oportunidad de inmortalizar el momento.

Sin embargo, lo que más le sorprendió fue que conocía la canción de 'Despacito'. Ese tema hizo historia hasta el punto en el que Stevie le cantó un trozo. ¡No te puedes perder esta historia!