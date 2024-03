¡Sobrenatural! La visión que tuvo Eduard Fernández antes de ganar la lotería

Eduard Fernández y Chino Darín han venido a presentar su nuevo proyecto, lleno de acción y de suspense. Los actores han aprovechado para contarle al presentador algunas de sus historias más surrealistas y Eduard ha sorprendido a Pablo Motos con la suya.

El actor ha sacado su parte mística recordando la primera y única vez que ganó la lotería. "Yo nunca había comprado", ha asegurado Eduard, que solía ser muy escéptico hasta entonces. Sin embargo, un día pasó por delante de un establecimiento de venta de números y supo que iba a tocar allí.

Intentando no tentar a la suerte, Eduard compró un décimo... ¡y le tocó el tercer premio! "No me ha pasado nunca más", ha advertido, entre risas. ¿Será algún tipo de visión? ¡No te pierdas la increíble anécdota en el video!