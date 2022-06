Sebastián Yatra se ha divertido una vez más en 'El Hormiguero 3.0', en una visita en la que ha presentado 'Dharma Tour', la gira con la que va a recorrer nuestro país durante las próximas semanas, y su nuevo sencillo, titulado 'TV'. Además, durante la entrevista, ha mostrado su lado más personal.

El cantante colombiano ha reconocido a Pablo Motos que, desde hace meses, acude a terapia con un psicólogo para gestionar todo lo que le está pasando. Por eso, el presentador le ha preguntado si puede dar algún ejemplo práctico de lo que le haya ayudado.

Sebastián Yatra ha contado que es de las personas que dan muchas vueltas a un problema y se desahogan contándolo a cualquiera para pedir consejo, lo que terminaba siendo negativo. "Mi psicólogo me lo explicaba como un pez que vive en un tanque de agua: si no le cambias el agua...". Por eso, decidió que ciertos temas no lo iba a hablar con nadie, sólo con ese profesional.

Además, el colombiano ha contado cómo también le está ayudando el yoga.

