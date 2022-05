Roberto Brasero y su doble de acción se retan a una batalla de rap en 'El Hormiguero 3.0'

Roberto Brasero, nuestro hombre del tiempo, ha acudido hoy a 'El Hormiguero 3.0' para promocionar el inminente estreno de su último programa: 'Mundo Brasero'. En él, el meteorólogo va a tratar diferentes asuntos, desde la producción de energía limpia, hasta temas de salud, economía, etc.

Sin embargo, no todo iba a ser placentero para él en el programa de hoy, ya que le ha salido un duro rival. Pablo Motos ha dado entrada a su doble de acción, que aseguraba ser el Roberto verdadero y no daba su brazo a torcer. El presentador les ha puesto a prueba, pero no ha salido de dudas, así que no quedaba otra opción, se han desafiado en una batalla de rap.

¡No te pierdas este momentazo!

Seguro que te interesa...

¡Son iguales! Roberto Brasero alucina con el poder de telepatía de su doble