Revive la entrevista completa de Penélope Cruz en El Hormiguero

Penélope Cruz ha llegado al Hormiguero lleno de ilusión para hablar de su personaje, Laura Ferrari, una mujer denostrada por la historia ante la que la invitada ha querido mostrar su compasión. La actriz ha contado cómo viajó a Módena para reunirse con gente que conoció a su personaje y descubrir su lado más humano.

La invitada ha revelado sus secretos mejor guardados a la hora de ponerse en la piel de un personaje, desde la forma de caminar hasta el perfume que este utiliza. La importancia de los gestor como el caminar, según Penélope Cruz la hacen acercarse más al personaje. Entre sus misterios a la hora de ponerse en la piel de otro, la invitada de El Hormiguero ha revelado que "nunca utilizo el mismo perfume en dos personaje".

La entrevista ha continuado con grandes confesiones. Penélope Cruz ha rememorado un trauma de su niñez, "ví como atropellaban a mi hermana Mónica cuando tenía siete años", le ha explicado la actriz a Pablo Motos.

Un momento que marcó la infancia de Penélope Cruz y ante el cuál no ha logrado superar su complicada relación con la velocidad y los coches.

El momento más emotivo de la noche ha llegado con la sorpresa de Pablo Motos a Penélope Cruz. Cuando la actriz estaba explicando su nuevo proyecto con una amigo enfermo de ELA, Pablo Motos ha parado la entrevista para mostrar en pantalla un mensaje para la actriz.

Jordi Sabaté Pons, su amigo con ELA, ha dedicado una bonitas palabras a Penélope Cruz que han hecho que la invitada no puiera contener las lágrimas. "Yo no me quito de la cabeza a este hombre", ha asegurado la invitada entre sollozos a Pablo Motos.

Una noche llena de sentimientos que ha descubierto el lado más sensible de Penélope Cruz.