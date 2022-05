Revive la entrevista completa a Maribel Verdú en 'El Hormiguero 3.0'

Maribel Verdú es, sin duda, una de las actrices españolas más conocidas a nivel nacional e internacional. En esta ocasión, ha acudido a 'El Hormiguero 3.0' para presentar 'Now and Then', una serie que se estrenará próximamente en Apple TV+ convirtiéndose en la primera española que se estrena en esta plataforma.

La intérprete, que ha comenzado bromeando con la circunstancia de no pertenecer todavía al Club Platino, ha hablado de una infinidad de temas, desde cómo ha conseguido superar su mayor miedo, hasta el pánico que le tiene a las lecturas de guion previas al rodaje.

Así ha sido esta divertida entrevista, ¡no te la pierdas!

El duelo de Santiago Segura

Víctor Arroyo, alcalde de Herrera de Valdecañas, ha tenido la oportunidad de medirse a Santiago Segura en un apasionante duelo para intentar conseguir el reconocimiento que ofrece 'El Hormiguero 3.0' a algunos pueblos vaciados de España.

La mágica ciencia de Marron

Marron y su equipo de ciencia han preparado uno de los experimentos más mágicos que se recuerdan en el programa. Por medio de la inducción, ha conseguido hacer levitar objetos ante la atónita mirada de Maribel Verdú, Pablo Motos y todo los presentes en el plató.