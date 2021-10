Revive la entrevista completa de Dabiz Muñoz en 'El Hormiguero 3.0'

Dabiz Muñoz ha visitado el plató de 'El Hormiguero 3.0' para contarnos cómo celebró sus recientes premios que le avalan como el "Mejor Chef del Año". El cocinero ha explicado en el programa que tiene una relación tormentosa con el éxito y que lleva mejor el fracaso: "Gracias a todas las veces que me he caído y he sabido levantarme, he llegado a donde estoy hoy", afirma.

Entre los 10 mejores chef del mundo hay cuatro españoles ¿Es España el mejor sitio dónde se come del mundo? No te pierdas la respuesta de Dabiz Muñoz.