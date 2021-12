Raphael revela cómo consigue mantener su voz como hace 60 años

Raphael, uno de los artistas más importantes de nuestro país, ha visitado el plató de 'El Hormiguero 3.0' para presentar su nuevo proyecto: Un CD doble titulado 'Raphael 6.0 en concierto' que cuenta con sus últimos conciertos en Madrid.

Durante su visita, el cantante ha aprovechado para comentar cómo consigue mantener el mismo tono desde hace 60 años. La mayoría de artistas, con el paso de los años, han tenido que bajar uno o dos tonos pero por ahora el artista ha conseguido mantenerse en el mismo: "De momento no, pero bajar la canción un tono o medio tono no es mucho. A veces el publico no lo nota, pero yo todavía no lo he tocado".

"Yo no podría engañar a la gente por nada del mundo"

Raphael ha explicado que no todas las canciones necesitan el mismo tono: "Sí es importante la arrítmica, pero el tono no", ha explicado.

Manías antes de un concierto

Raphael ha confesado que normalmente preocupa no hablar mucho y menos antes de un concierto, ya que ha revelado que permanece en completo silencio horas antes de salir al escenario: "Normalmente hablo poco y canto mucho. Intento comunicarme por otras vías para cuidar la garganta", afirma.

También ha confesado si es de esas personas que canta en la ducha