"No te quieren": Jean Reno explica cómo fue la experiencia de trabajar con pingüinos

El conocido actor Jean Reno ha vuelto este lunes a El Hormiguero para hacer un repaso por su extensa y exitosa carrera en el mundo del cine, pero también para presentarnos su primera novela: Emma bajo el cielo de Omán.

Como el actor trabajó hace no mucho tiempo en un proyecto audiovisual que tenía a los pingüinos como protagonistas, Pablo Motos ha querido preguntarle a Jean Reno cómo fue trabajar y tener un contacto tan cercano con estos animales.

"No son desagradables, pero no te quieren. Son muy duros", ha explicado el actor. Para él, no fue un trabajo fácil y tuvo que aprender a tratar con ellos durante el rodaje. ¡Escucha todo lo que nos ha contado al respecto dándole play al vídeo de arriba!