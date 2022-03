¿Qué pretendía Putin? Vicente Vallés reflexiona sobre la invasión rusa: "No le va muy bien"

Pablo Motos ha preguntado a Vicente Vallés en 'El Hormiguero 3.0' qué país tiene el mejor servicio de espionaje en la 'Champions League', a lo que el periodista ha destacado Rusia y Estados Unidos.

El presentador ha comentado, en relación a la guerra actual, que el servicio inteligente ruso "no ha acertado". Valles le ha respondido que no "no sabemos qué es lo que Putín pretendía, una operación relámpago, una guerra más larga... lo que sí podemos suponer es que lo que está pasando no le va muy bien".