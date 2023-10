¿Por qué Enric Auquer no pudo besar a Blanca Suárez? El motivo lo cuenta en El Hormiguero

Blanca Suárez ha visitado junto a Enric Auquer el plató de El Hormiguero para hablar de Me he hecho viral, la nueva película de la actriz que se estrena el próximo 11 de octubre en cines.

Los dos actores han contado muchas anécdotas sobre la película que habla de cómo influyen las redes sociales en la vida de las personas, de hecho Blanca Suárez ha confesado cuál es la mayor falta de respeto que su pareja puede hacer y es mirarla el móvil: "Todos tenemos derecho a tener nuestra independencia", ha señalado.

El actor ha contado que durante el rodaje le pasó de todo y que acabó la película de milagro: "cuando salí de rodaje me caí por las escaleras y me rompí tres ligamentos... después cogí COVID y una gripe intestinal", ha confesado. "De hecho, tenía una escena en la que me tenía que besar con Blanca y la tuvimos que posponer como tres veces", ha señalado.

El actor tuvo que estar apartado durante varias secuencias entre el esguince y el virus que cogió... ¡pero por suerte terminó la película!