Paula Badosa admite que se escondía cada vez que veía a Rafa Nadal

Paula Badosa, la flamante número 2 del tenis español, visitó 'El Hormiguero 3.0' para hablar de su carrera profesional. La tenista habló en el programa de los nervios que sentía cada vez que veía a Rafa Nadal: "Me escondía cada vez que le veía", aseguraba.

"Me intimida muchísimo por todo lo que ha conseguido"

Paula no dudo en contar que Rafa Nadal siempre ha sido su ídolo: "En los primeros torneos en los que veía a Rafa a mí me intimidaba muchísimo. Me venía a saludar y yo me iba a esconder al baño", ha confesado entre risas, aunque la tenista señala que ya se está acostumbrando.

Pablo Motos ha señalado que cuando hablas con alguien a quien admiras mucho luego repasas toda la conversación pensando en todas las "tonterías" que uno ha podido decir. Paula Badosa se echó a reír con este comentario y ha admitido que es verdad... ¡Momentazo!

Eso sí, la tenista reconoce que la primera vez que Rafa Nadal le dio la mano no quería lavársela porque fue un momento muy especial y se acuerda perfectamente cuál fue la mano con la que toco a su ídolo.

Durante su entrevista, Paula ha hecho un repaso a su carrera deportiva en el programa presentado por Pablo Motos. Entre sus hitos, destaca que en 2014, y con tan solo 16 años a sus espaldas, fue elegida por Conchita Martínez capitana del equipo español de Copa Federación.​ Solo pasó un año cuando logró proclamarse campeona de Roland Garros en categoría individual junior, consiguiendo el primer Grand Slam de su carrera juvenil.