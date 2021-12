La nostálgica foto de Belén Rueda y José Coronado durante su etapa en 'Periodistas': "Conseguimos ser una familia"

Belén Rueda y José Coronado han visitado el plató de 'El Hormiguero 3.0' para presentar su nuevo proyecto 'La familia perfecta', una comedia dirigida por Arantxa Echevarría que se estrena el próximo 3 de diciembre.

Pablo Motos ha señalado que la última vez que coincidieron ambos actores fue en la película 'El cuerpo' en el año 2012 aunque "en todas escenas Belén estaba muerta, con lo cuál no había mucha interacción", ha comentado entre risas.

Así que, como el propio presentador ha indicado, para Belén Rueda y José Coronado este es el primer reencuentro después de la serie 'Periodistas' y ha mostrado una foto de la pareja en aquella época: "Cuando hacíais esto os pagaban en pesetas", señala Motos.

Coronado ha querido aprovechar para recordar está época: "Conseguimos ser una familia, fue una época muy especial".

Sus hijos también quieren ser actores

Belén Rueda y José Coronado han explicado en el programa cómo gestionan que sus hijos también se quieran dedicar al mundo de la interpretación. Sin duda es una profesión muy díficil y ellos bien lo saben :"Le pregunté que si no le gustaba otra cosa, pero mi hija Belén me dijo que no, que quería ser actriz", confiesa Rueda.

Así que nos les queda más remedio que apoyarles en todos sus proyectos: "Yo solo quiero que sean felices y buenas personas", ha señalado Coronado.

Por si también te interesa....

Belén Rueda explica cómo es rodar un beso con un perro: "No quería pasarme la lengua por la cara"