Mina El Hammani explica el motivo por el que no participó en 'Ana y los 7': "No llegué a hacer el casting"

Mina El Hammani ha sido la invitada de hoy en 'El Hormiguero'. La actriz es muy conocida por interpretar a Nadia Shanaa en la serie de Netflix 'Élite'. Aunque también la hemos visto en otras series de éxito como 'El Príncipe' o 'El Internado: Las Cumbres'.

En está ocasión nos presenta la segunda temporada de la serie "Historias para no dormir", en la que participa, y que está disponible en Prime Video desde el 28 de octubre.

La actriz ha hablado sobre sus comienzos como actriz y Pablo le ha preguntado que sí es cierto que estuvo a punto de participar en la serie 'Ana y los 7': "No llegué a hacer el casting, pero es verdad que con 7 años me dijeron que estaban buscando niños para una serie", asegura.

"No fui al casting por motivos ajenos a mi familia"

La joven ha contado que tuvo la separata entre sus manos y le preguntó a su madre que si ahora era una niña: "Tu puedes ser lo que quieras", le contestó su madre, algo que le hizo entender lo que era la profesión.

Finalmente, Mina no pudo presentarse al casting por causas ajenas a su familia, pero ese momento le sirvió para entender todo lo que conllevaba ser actriz.

¿Qué tienen en común Mina El Hammani y Pablo Motos?

La actriz ha visitado el plató del programa por primera vez, pero lo ha hecho a lo grande. Recibida ante los aplausos del público, Mina entraba bailando en el plató del programa. Pablo Motos le ha preguntado si había pronunciado bien su apellido y la actriz ha dicho que lo ha hecho muy bien.

Durante la entrevista, Mina ha contado que se acuerda de todos los sueños que tiene: "Siempre hay un sueño que se repite y es un toro que me persigue aunque llega a pillarme", ha contado. Pablo Motos también ha compartido un sueño que también ha sido muy recurrente para él: "A mí me perseguía un toro que me hacía subir por unas escaleras hasta lo alto de un edificio, hasta que me tiraba y me despertaba", cuenta.

Pablo asegura que tuvo una parálisis del sueño: "He tenido alguna de que no te despiertas y se pasa muy mal", asegura. Mina por su parte también ha confesado que ha tenido tres parálisis del sueño: "Grité y todo, de esto que te despiertas y vi una sombra. En ese momento me asusté", asegura la actriz.

La actriz ha sido una privilegiada ya que Pablo le ha hecho un tour por el plató de 'El Hormiguero' enseñándole los rincones que nunca salen a la luz en televisión. Sin duda, Mina se lo ha pasado genial en el programa demostrando súper buen rollo y transmitiendo su simpatía ¡Nos ha encantado!