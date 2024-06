Marta Sánchez revela por qué escribió letra al Himno de España: "Nuestra bandera no nos puede separar"

Tras la visita de Manuel Carrasco, la música ha sido también la protagonista con la que El Hormiguero ha despedido la semana al recibir en el plató a Marta Sánchez. La cantante y compositora ha charlado con Pablo Motos sobre sus últimos proyectos profesionales. No obstante, lo primero que ha hecho es sincerarse sobre el precio del éxito: "Me duele no haber pasado tanto tiempo con mi familia".

Durante la entrevista, Pablo Motos ha invitado de forma inesperada a que se sumaran Trancas y Barrancas. Las hormigas han revelado, con todo detalle, cómo fueron ellas quienes hicieron que Marta terminara cantando su versión del Himno de España en la embajada americana delante de la actriz Glenn Close, la embajadora y varias personalidades. "Me pusisteis en un aprieto", ha confesado la invitada.

Fue Trancas quien llevó a ese momento que Marta vivió con una "presión insoportable". "Yo al principio me negué", ha revelado, aunque ante la insistencia terminó aceptando: "Con una condición: que nadie grabe". El recuerdo que queda al final es que "quedó muy bonito".

Contada la anécdota, Pablo le ha preguntado a la cantante por qué poner letra al himno se convirtió en algo controvertido. Marta ha contestado contando cómo se animó a escribir su versión: "Llevaba tres años viviendo en Estados Unidos y, si había algo que me parecía admirable y ejemplar de los americanos, es ese arraigo que sienten por su tierra y por su bandera".

"Cuando veo cantar a los ingleses, a los italianos, a los franceses, a los mismos americanos su himno, me da una envidia tremenda"

Ha subrayado que los artistas allí cantan su himno "sin importar que sean republicanos o demócratas". "Lo que allí no se rebate es que la bandera es de los americanos, no de los partidos políticos", ha valorado.

"Cuando veo cantar a los ingleses, a los italianos, a los franceses, a los mismos americanos su himno, me da una envidia tremenda", ha afirmado, al ver que lo hacen con "fuerza, unión y respeto a su país". "Nosotros no podemos porque nuestro himno no tiene letra, así que quise hacer una, quise hacer mi letra, que no significa que sea el himno, es mi himno", ha aclarado.

La cantante ha opinado que "nuestra bandera no nos puede separar". "Siento que estamos más divididos que nunca y eso es penoso porque tenemos un país maravilloso y tendríamos que estar muy orgullosos de ser españoles", ha defendido. ¡No te pierdas este momento al completo en el vídeo!