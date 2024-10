Malú enseña a Pablo Motos cómo bailar bachata: "No hace falta que me la endiñes"

Malú, una de las voces más queridas del panorama musical español, ha visitado El Hormiguero. Durante la entrevista, ha compartido detalles de su extensa carrera y de su evolución personal, manteniendo siempre la cercanía y el carisma que la caracterizan.

En este momento, Pablo Motos, después de mostrar su último videoclip, se ha mostrado tan sorprendido con el baile de la cantante, que le ha pedido que le enseñe. Ella no ha dudado y, pese a que Trancas y Barrancas le han pedido que no lo hiciesen, se han puesto en pie para mostrar algunos pasos.

"No hace falta que me la endiñes", ha dicho Malú viendo los movimientos de cadera del presentador. Sin embargo, finalmente han conseguido bailar sin pisarse... que no es poco. ¡No te pierdas este momentazo!