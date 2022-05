La lección más grande de Maribel Verdú en 'El Hormiguero 3.0': "He perdido todos mis miedos"

Esta noche, Maribel Verdú, una de las estrellas de cine españolas mejor valoradas, ha visitado el plató de 'El Hormiguero 3.0' para hablar de su nuevo proyecto, una serie que por primera vez se ha rodado en dos idiomas por lo que la actriz ha asegurado que "hay que verla con subtítulos".

"Soy otra Maribel Verdú"

La actriz ha confesado en el programa que le ha perdido a muchas cosas, entre ellas a rodar en inglés: "Soy de esas personas que he aprendido con la pandemia", ha admitido la actriz. Maribel Verdú asegura que ahora no tiene miedo: "Antes tenía miedo a todo, incluso a venir a 'El Hormiguero 3.0', ahora he perdido el miedo, soy otra Maribel", asegura.

Y es que la actriz ahora se atreve a todo y ha dado una gran lección en 'El Hormiguero 3.0'.

¡Menuda valiente es Maribel Verdú!