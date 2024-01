Karina habla sobre el momento más difícil de su carrera: "No supe que decir"

Karina ha sido la encargada de cerrar por todo lo alto la semana en El Hormiguero. La cantante ha acudido por primera al programa para hacer un repaso por su exitosa carrera mientras lo pasa en grande junto a Pablo Motos.

La artista ha demostrado tener un gran sentido del humor pero, en esta ocasión, el presentador ha querido hablar sobre uno de los momentos más complicados de su carrera profesional: cuando con 29 años le despidieron de la casa discográfica.

Tal y como ha contado ella, llegó un nuevo director que le dijo que "no iba a renovar a horteritas". "Me quedé cortada, no supe que decir", ha comentado cuando intentaba explicar cuál fue su reacción.

"Un directivo del que no nos acordamos te puede hundir la vida, aunque toda la vida nos acordaremos de tus canciones. Éxito que jamás tendrá ese señor", ha concluido Pablo como reflexión a este desagradable suceso que le tocó vivir a la invitada. ¡No te lo pierdas!