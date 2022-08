El juego más especial al que se ha enfrentado Pablo López: "Esto es muy heavy"

Pablo López visitó el programa de 'El Hormiguero 3.0' para hablar de sus nuevos proyectos y sorprendió al público tocando una canción inesperada. Además, durante su visita, el artista confesó los detalles de sus míticas fiestas en casa.

Pablo Motos reconoció que aún tiene pendiente ir a alguna de las fiestas que Pablo López hace en su casa, aunque el cantante ha matizado que él no las organiza sino que son sus amigos los que van directamente. "Y yo no sé decir que no", señaló.

También ha revelado lo que no falta: la música. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mito? Sin duda, ambos han protagonizado un momento muy divertido: "El final siempre es abierto, nunca acaba", apuntó. Eso sí, tiene claro que el no monta las fiestas: "Se montan solas", dijo entre risas.

Además, durante el programa se vivieron momentos muy divertidos como cuando Pablo Motos retó al artista ha un juego de lo más especial que hasta el momento solo había jugado Pablo Alborán. Consiste en que uno tiene que tocar una nota del teclado y el otro tiene que tocar la misma tecla.

¿Quién de los dos dará más veces con la tecla exacta? ¡Sin duda ha sido un momentazo!

Lo cierto es que Pablo López se lo pasa en grande cada vez que acude al programa y cuenta muchas anécdotas sobre su vida que nos encanta escuchar... ¡Descubre el juego más divertido de 'El Hormiguero 3.0' en el vídeo de arriba!