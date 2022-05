Juancho Hernangómez, sobre la prueba de casting que le ha llevado al cine: "Soy un pringado"

El invitado de hoy en 'El Hormiguero 3.0' es Juancho Hernangómez, el famoso jugador español de baloncesto. Milita en los Utah Jazz en la NBA, pero en esta ocasión ha acudido al programa para hablar sobre su reciente salto al cine para protagonizar una película producida por Adam Sandler.

Nunca antes se había adentrado en un proyecto de este estilo y por ello Pablo Motos ha dicho que le ve algo verde. Para demostrarlo, han puesto en directo un vídeo con el casting que realizó. "Soy un pringado", ha dicho el deportista sobre sus cualidades interpretativas en aquel momento.

A pesar de ello, asegura no haber notado ningún tipo de presión. "No era mi sueño", afirma para argumentar que, si no salía adelante el proyecto, tampoco que iba a frustrar en exceso.

