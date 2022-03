Jared Leto confiesa en 'El Hormiguero 3.0' que posee... ¡una guillotina!: "Estoy esperando para probarla"

Jared Leto ha visitado 'El Hormiguero 3.0' para presentar su última película: 'Morbius'. El actor se mete en la piel de un bioquímico, cuyas investigaciones tendrán un desenlace totalmente inesperado. Además, tras un experimento fallido para curar una enfermedad que sufre desde niño, acaba convirtiéndose en un vampiro con habilidades sobrehumanas.

Además, Pablo Motos ha querido saber detalles más personales sobre el invitado. Jared Leto ha confirmado que "normalmente" no ve nunca sus películas y ha explicado por qué lo evita.

La estrella de Hollywood también ha explicado que sigue viviendo en una antigua base militar, aunque durante la pandemia se ha trasladado a las montañas.

Lo más sorprendente es el peligroso objeto que tiene en su casa: ¡una guillotina! Ha querido aclarar que no la compró, sino que ya estaba cuando compró la base militar. "Aún no la he probado", ha asegurado, añadiendo: "Estoy esperando el momento adecuado".

