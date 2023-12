Isabel Preysler recuerda cómo vivió la enfermedad de Miguel Boyer: "Había mañanas que no me quería levantar"

Una de las socialités más internacionales del panorama español ha vuelto a El Hormiguero. Isabel Preysler se ha sentado de nuevo junto a Pablo Motos para hablar de su nuevo docureality, en el que también veremos a la colaboradora del programa, su hija Tamara Falcó.

Durante la entrevista, inevitablemente, ha salido el nombre de Miguel Boyer, el que fue marido de Isabel Preysler durante 26 años. La socialité lo acompañó en los últimos años de su vida, en los que vio cómo su salud se complicaba después de sufrir un ictus en 2012.

"Cuando enfermó Miguel, fue cuando me di cuenta de lo fuerte que era. Fue muy duro y había mañanas en las que no me quería levantar", ha confesado la Socialité. Ella vio cómo su vida cambió 180º en un abrir y cerrar de ojos.

Isabel Preysler, dentro de la melancolía que expresaban sus ojos, ha recordado con cariño al que fue su marido y sólo ha tenido palabras bonitas hacia él. ¡Dale play al vídeo y escucha el relato al completo!