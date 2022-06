La inesperada confesión de María Hervás en 'El Hormiguero 3.0': "La mitad de los días me levanto y no me apetece ser actriz"

Esta noche, dos grandes actores como son María Hervás y Antonio Pagudo han visitado 'El Hormiguero 3.0' para hablarnos de su nuevo proyecto.

Los dos, son actores muy conocidos y han derrochado simpatía y alegría en el programa. María Hervás ha confesado en 'El Hormiguero 3.0' que la flipa hacer casting: "Porque se lo dan todos", ha dicho Pagudo entre risas.

"Lo más fácil de mi trabajo es actuar"

La actriz ha explicado el motivo por el que le gusta hacer casting: "Estas alerta, estás a tope, todo lo demás se anula y estás dando lo mejor de ti en ese momento", cuenta. María también ha dicho que la mayoría de los días se levanta y no le gusta ser actriz: "Lo más fácil de mi trabajo es actuar, todo lo demás es lo que no soporto o me cuesta gestionar: tienes que revalidar tu talento, revalidando quien eres...", explica.

María señala que cada vez que actúa todo lo demás lo olvida: "Me flipa actuar", señala.