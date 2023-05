Ilia Topuria confiesa por qué dejó de entrenar con su hermano: "Nos hemos hecho bastante daño"

Ilia Topuria se ha divertido en su primera visita a 'El Hormiguero' hablando de su deporte y haciendo un repaso a su carrera. 'El Matador', que ha explicado a Pablo Motos durante la entrevista el origen de este apodo, ha pasado después por 'El supertest del luchador' que la han preparado Trancas y Barrancas.

Las hormigas han querido saber si el invitado ensaya las poses de malo en el espejo o le salen de forma natural. También si es cierto que, tras un buen puñetazo, se ven estrellas: "Ves la oscuridad", ha respondido Ilia.

El luchador ha sorprendido a Trancas y Barrancas al asegurar que las patadas con giro no son un mero adorno para el show: "Son bastante eficaces, he visto a más de un caer desmayado por una patada giratoria". Eso sí, ha aclarado que él no las hace: "Soy bastante lento".

Ilia ha reconocido que es difícil ser amigo de la persona con quien se ha enfrentado en un combate. Un caso particular y diferente es su hermano, Aleksandre, también luchador: "Los dos nos hemos hecho bastante daño, por eso estos últimos años ya no entrenamos juntos".

Antes de esta particular entrevista de Trancas y Barrancas, Ilia le ha contado a Pablo Motos otra curiosidad: su ritual antes de un combate: "Tomo medio litro de vino para deshidratarme y dormir", ha revelado.

Pablo Motos le ha despedido invitándole de nuevo a visitar el plató para final de año, con el deseo de que sea ya campeón del mundo.