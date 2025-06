"Han ido a hacerme daño": Melody responde a las críticas que ha recibido tras su participación en Eurovisión

La semana de El Hormiguero ha continuado por todo lo alto con la visita de una de las artistas de las que más se ha hablado en las últimas semanas. Melody se ha sentado junto a Pablo Motos para contarnos cómo se encuentra tras su paso por Eurovisión.

Después de sorprendernos interpretando en directo en su entrada a plató 'Esa Diva' y 'El Apagón',Melody nos ha contado cómo vivió su participación en el Festival de Eurovisión. Ella ha asegurado que era una ilusión muy grande que tenía y que, en los momentos de bajón, pensaba en el público que la había votado para estar ahí.

A pesar de haber cumplido un sueño, Melody ha confesado que Eurovisión ha sido una experiencia agridulce para ella. "Ha sido duro. Ha habido momentos en los que decía, me voy", ha explicado la cantante.

Lo que más le ha dolido a Melody es que se hayan dicho cosas sobre ella en los medios que no son verdad. "Han hecho comentarios míos que no me han parecido aceptados", ha asegurado. ¡Escucha todo lo que nos ha contado al respecto en el vídeo de arriba!