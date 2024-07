¿Le gustaría ser presidente del Real Betis? Joaquín Sánchez desvela cuáles serían sus primeras medidas

Cada visita de Joaquín Sánchez a El Hormiguero supone un recopilatorio de momentazos y risas sin igual. Esta vez, visitó a su amigo Pablo Motos pocos días después de su retirada del Betis, por lo que las emociones seguían muy recientes.

Esta vez, el presentador no quiso dejar pasar la oportunidad de preguntarle por si seguía manteniendo el sueño y la esperanza de convertirse, algún día, en presidente del club de sus amores. Según dijo el exfutbolista, le encantaría y, pese a que Ángel Haro lo esta haciendo muy bien, no podría decir que no a una oportunidad como esta.

Además, Pablo bromeó con el invitado poniéndole en el caso de que asumiese el cargo y tuviese en el equipo a un jugador tan rebelde como lo fue él. "Me quedaría todos los años con tres o cuatro", dijo en su día entre risas. ¡No te pierdas este momentazo!

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa del 14 de septiembre de 2023 que se ha vuelto a emitir este martes.