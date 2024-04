Frank Cuesta, sobre el juicio de Daniel Sancho: "Creo que va a ser, si tiene mucha suerte, cadena perpetua"

Frank Cuesta ha regresado a El Hormiguero para contar algunas de sus anécdotas más impresionantes. Durante la entrevista, le ha contado a Pablo Motos que, sólo en los cuatro meses que llevamos de año, ya ha estado dos veces al borde de la muerte: por la embestida de un ciervo y por una rana venenosa. Entre tanta aventura, el invitado también ha recibido una sorpresa: la visita del youtuber Plex.

Además, Pablo ha querido preguntarle a Frank su opinión sobre el juicio al que está siendo sometido Daniel Sancho en Tailandia por la muerte de Edwin Arrieta. Se va a decidir si es culpable de asesinato premeditado, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua o, incluso, a pena de muerte, mientras que la defensa tratará de demostrar que es inocente.

Aprovechando los conocimientos de Frank sobre Tailandia, el presentador ha querido saber por dónde puede ir la sentencia. El invitado ha recordado lo que dijo desde el principio: "No te pongas en contra de los tailandeses, no les insultes y no digas que han hecho las cosas mal". Cree que eso le está afectando a Daniel Sancho, más allá de lo que se decida sobre su futuro.

"Nos olvidamos de que aquí tenemos derecho romano, allí tienen un derecho real, con muchas leyes reales", ha explicado Frank. Ha subrayado que "las leyes son diferentes, los tiempos son diferentes, los respetos son diferentes". Por eso, allí hay que respetar sus costumbres.

El naturalista se ha mostrado pesimista sobre la sentencia: "Los tailandeses lo tienen muy claro desde la semana que pasó todo eso". "Creo que va a ser, si tiene mucha suerte, cadena perpetua", ha comentado.