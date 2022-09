La emocionante confesión de Paz Padilla en 'El Hormiguero 3.0' sobre su amor por Antonio: "¿Qué tiempo hay que esperar para rehacer tu vida?"

Paz Padilla se ha divertido en 'El Hormiguero 3.0' pero también ha abierto de par en par las puertas de su corazón al hablar del amor. La actriz ha visitado el plató para hablar de su obra de teatro 'El humor de mi vida', que le ha llevado a recordar... al amor de su vida, a Antonio Vidal, fallecido hace dos años por un tumor cerebral. En la obra, cuenta de manera cómica cómo vivió la pérdida de su marido.

Cuando Pablo Motos le ha preguntado por el gran trabajo que ha llevado a cabo, ella ha confesado cómo llevó esta pérdida. "Fue lo más difícil que he tenido que pasar en mi vida", ha asegurado justo antes de hacer una profunda reflexión: "¿Qué tiempo hay que esperar para rehacer tu vida?". Ha sido su mensaje velado a quienes critican que tenga una nueva relación, ahora con Fran Medina.

Además, también ha asegurado tener "una gran capacidad de amar" haciendo referencia a que "hay que sufrir, pero lo justo". La invitada y el presentador han dado unos consejos muy importantes de cara a afrontar una pérdida de este calibre. "Aprendí a aceptar que yo seguía viva y que el tiempo que esté quiero ser feliz", ha reivindicado Paz.

El 'problema' de Paz Padilla con el directo: "Me come"

Antes de sincerarse, Paz Padilla ha demostrado que llegaba a 'El Hormiguero 3.0' para darlo todo... ¡y lo ha hecho desde el primer minuto! Es literal porque incluso ha participado en la coreografía inicial, que se ha aprendido en tiempo récord.

También ha sido estelar su entrada en plató cuando Pablo Motos la ha presentado. "Yo siempre he tenido ese problema: el directo me come", ha confesado. De hecho, ha recordado algunas de sus anécdotas televisivas, como lo que le pasó con un reno en 'Crónicas Marcianas'. Además, ha revelado que ha llegado al plató de 'El Hormiguero 3.0' con un dedo de un pie roto por un incidente con un fan.

El amor de Paz Padilla por los animales

Desde que ha comenzado la entrevista, Paz ha dejado claro tener una gran capacidad para querer. De hecho, Pablo Motos, consciente de ello, le ha preguntado por su amor hacia los animales que, es tanto, que incluso... ¡ha llegado a pedir una gallina online!

Tras aclarar esta historia, la actriz ha contado la surrealista historia de cuando tuvo que llevar sus gallinas al veterinario en pleno veterinario. Lo que comenzó como una divertida anécdota, terminó con ella pagando 170 euros por la medicación de los animales.