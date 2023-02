Eduardo Navarrete se emociona al recordar a su padre: "Me acuerdo de él más que nunca"

Eduardo Navarrete ha visitado el plató de 'El Hormiguero' por primera vez, nervioso y eufórico con su primera visita: "¿Esto es real?", ha preguntado nada más entrar. Agradecido y feliz de estar en el programa, Navarrete ha dado su mejor versión junto a Pablo Motos con la que ha conquistado al público.

El diseñador ha explicado cuál es el secreto de su éxito, y es que Navarrete ha sabido diferenciarse del resto, además ha enseñado todas y cada una de sus operaciones estéticas con las que ha sorprendido en el programa: "Me han puesto la tripa en el culo", ha señalado.

El diseñador también ha hablado de su juventud y de su familia: "A mi padre le he aprendido a amar con el tiempo y ahora que no está me acuerdo de él más que nunca", ha confesado Navarrete, que no ha dudado en tocar su medalla mientras hablaba de su padre.

"Mi padre ha sido un hombre muy trabajador, yo eso lo odiaba de pequeño porque te hacía trabajar", ha confesado. Eduardo tiene en común eso con su padre: "Tenía varios negocios, así que hizo uno de ellos que se llamaba cosas de España, mi padre era muy facha, pero nunca le he visto discutir con nadie por política", ha añadido.

Lo más sorprendente es que por la tarde, Eduardo atendía en esa tienda vendiendo cosas de Franco. ¡Descubre cómo lo ha contando en el vídeo de arriba!