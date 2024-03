La divertida reacción de los hijos de Paul Rudd cuando lo nombraron el hombre más sexy del mundo: "Nunca me olvidaré de ese día"

El Hormiguero ha comenzado su semana por todo lo alto con la visita de tres de los actores más conocidos a nivel mundial en estos momentos. Paul Rudd, Finn Wolfhard y Mckenna Grace se han sentado al lado de Pablo Motos para hablar de la última película en la que han trabajado juntos, Cazafantasmas: imperio helado.

Después de recordar algunas anécdotas del rodaje de la película, Pablo Motos no ha podido evitar preguntarle a Paul Rudd sobre su nombramiento como el hombre más sexy del mundo hace unos años. "¿En realidad no fue una putada? Porque todas las preguntas que te hagan son incómodas", ha preguntado el presentador.

Paul Rudd se ha reído recordando la anécdota y ha confesado que lo más complicado fue contárselo a sus hijos. "Nunca me olvidaré que ambos se me quedaron mirando y me dijeron 'ugg'", ha explicado el actor. ¡Dale play al vídeo y escucha esta divertida anécdota al completo!