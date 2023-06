Disfruta de la entrevista completa a Raúl Cimas en 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' se ha llenado de risas con la visita de Raúl Cimas. El humorista ha visitado a Pablo Motos para presentar su nueva serie y para pasar una noche inolvidable llena de risas y de anécdotas surrealistas.

La entrevista ha comenzado con el presentador bromeando sobre su nuevo estilo. El pelo largo, pero arreglado y su indumentaria ha llamado la atención de Pablo, sin embargo, Raúl ha asegurado que ni la ropa es suya, ni ha sido él quien ha elegido el look.

Tras esto, el cómico ha comenzado con su increíble arsenal de alocadas historias. La primera de ellas ha sido recordando cómo conseguía escaparse de hacer la digestión cuando su madre le vigilaba.

Su repertorio de batallitas no han terminado ahí. El invitado también ha contado cómo está siendo su proceso de conversión en ermitaño. Al parecer, se ha mudado al campo y se pasa los días jugando a la play, ya que ya se ha acostumbrado a la puesta de sol.

Hacía tiempo que 'El Hormiguero' no contaba con la visita de Raúl Cimas, y no ha decepcionado. La entrevista ha estado repleta de desternillantes momentos. ¡Haz click en el vídeo de arriba y no te la pierdas!