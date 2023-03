El día que dieron por muerto a Miguel Bosé: "Los bulos me han perseguido toda mi vida”

Los protagonistas de esta noche en 'El Hormiguero' han sido Miguel Bosé y José Pastor. Ambos han acudido al programa de Pablo Motos para conversar acerca de 'Bosé', una serie basada en la biografía de Miguel que se estrenará el 3 de marzo.

Durante el transcurso de los capítulos, los espectadores conocerán más a fondo la trayectoria del cantante, por ello, el presentador ha querido saber alguno de los momentos más remarcados durante la entrevista. "Recuerdo haber oído que habías muerto de sida", le ha dicho Pablo.

"La enfermedad de moda", tal y como la ha bautizado Miguel Bosé, fue utilizada para no llamarle "maricón o drogadicto". "La gente se asustó mucho, no me dieron posibilidad de réplica", ha dicho el artista sobre este deleznable episodio que sufrió.

Además, también ha desvelado que se colaron disfrazados en el hotel que se encontraba para rebuscar. "Los bulos me han perseguido toda la vida", ha terminado diciendo. ¡No te lo pierdas!