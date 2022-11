David Verdaguer habla de su hija en 'El Hormiguero': "Elija el trabajo que elija, yo seré feliz con ella"

Empezamos la semana en 'El Hormiguero' con la visita del actor David Verdaguer, el actor nos presenta su nueva película "Reyes contra Santa". Verdaguer protagoniza esta comedia navideña donde los Reyes Magos, hartos de que Santa les quite protagonismo, deciden vengarse sin saber que esa guerra despertará a un enemigo común mucho más peligroso.

Durante la entrevista, Pablo Motos le ha preguntado a Verdaguer por su hija que tiene 5 años y con la que ha ido a ver su película al cine: "Le gustó mucho, normalmente se duerme con todas las películas que hago", señala.

Verdaguer asegura que su hija se encuentra en una edad especial: "Es una edad magnifica, pero terrible", asegura en el programa. Pablo le ha preguntado si es verdad que cuando tienes un hijo es como si ya te pusieran el corazón por fuera, como si siempre tuvieras miedo: "Me pasa constantemente", ha confesado.

"A veces me ve tan agobiado que me tranquiliza ella a mí"

Verdaguer ha confesado que intenta tener calma aunque vea a su hija en el parque pensando que en cualquier momento se va a caer: "A veces me ve tan agobiado que me tranquiliza ella a mí", señala en el programa.

Según cuenta, por ahora su hija no quiere ser actriz, como sus padres: "Es muy importante que ella vea a sus padres hacer el trabajo que nos gusta aunque a veces estemos lejos de casa", ha señalado, después ha hecho una reflexión muy bonita sobre el futuro de su hija: "Yo creo que si mi hija, elija el trabajo que elija, es feliz haciéndolo, yo seré feliz con ella", añade.

"Lo último que me he comprado es una máquina de pedos"

El actor ha entrado en el plató del programa entre los aplausos del público y Pablo Motos ha agradecido mucho su esfuerzo porque ha confesado que apenas a dormido una hora, que tiene ansiedad y que le duele una muela. A pesar de todo, David ha ido a darlo todo en 'El Hormiguero'.

El actor no ha dudado en bromear con el presentador por lo bajo que estaba con la silla, así que desde producción le han ofrecido un cojín: "Yo es que estoy acostumbrado a que me cuelguen los pies", ha dicho Pablo.

Verdaguer ha confesado que coleccionas cosas absurdas o chorradas: "Lo último que me he comprado es una máquina de pedos", ha confesado. El actor asegura que ahora tiene como cuatro máquinas de pedos en casa y puedes elegir el tipo de pedo que lanzar. Pablo no daba crédito a lo que escuchaba y quería saber más.

Sin tapujos, el cómico ha reconocido que le encanta coleccionar cosas de bromas: "Digo que son para mi hija, pero lo cierto es que son para mi", añade. ¡Qué momentazo!