David Guetta admite que no le gustan los programas de televisión: "Me pongo muy nervioso, pero aquí bien"

David Guetta ha visitado el plató de 'El Hormiguero' para hablar de su carrera profesional y de los éxitos mundial que ha conseguido a lo largo de su vida. Simpático y carismático, el actor ha conquistado al público hablando español en programa.

El DJ mundial ha confesado en el programa que no le gustan nada los programas de televisión: "Me pongo muy nervioso con tv show, es un poco raro porque puedo hacer un concierto con cien mil personas y tan normal, pero todo esto me pone nervioso", admite en el programa.

Guetta ha dicho que aquí en 'El Hormiguero' es distinto: "Aquí me siento bien", admite en 'El Hormiguero'.

"Me gusta colaborar con gente que no es conocida"

Pablo Motos le ha preguntado que si hay algún artista con quien no haya colaborado todavía y con quien quiera colaborar: "Para mí la situación ideal es encontrar una persona nueva, que la gente no conoce y que tiene talento", asegura. Algo así le pasó cuando el DJ hizo 'Titanium' con Sia, una mujer que no era conocida y que ahora es una artista internacional.

EL productor musical ha contado cómo es trabajar con Sia y con otros artista que ahora son mundialmente famosos: "Después de eso empezó a ser artista, aunque ella solo quería escribir", señala. Al parecer Sia se ponía muy nerviosa y solo quería escribir, pero David Guetta le pidió que por favor colaborará con él: "El último disco", le dijo Sia.

¡Qué grande es David Guetta! Sin duda el DJ de éxito mundial ha hablado de sus grandes éxitos en el programa. ¡Nos ha encantado!