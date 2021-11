Daniel Brühl cuenta cómo ha sido debutar como director: "Quería pretender que soy el amo y el capitán"

Daniel Brühl es conocido por su participación en películas como ‘Malditos bastardos’ o ‘Capitán América: Civil War’ o series como ‘The Alienist’ y ‘The Falcon and The Winter Soldier’ de Marvel Studios.

Sin embargo, esta es la primera vez que el artista da el salto a la dirección de un largometraje y ha contado todos los detalles sobre cómo dirigir y protagonizar la misma película.

Pablo Motos ha querido saber cómo ha sido debutar como director después de trabajar con los mejores, ¿es una ventaja o una presión?

"Es un proceso muy democrático y hay que decir si no sabes algo"

Brühl no ha dudado en contar que ha aprendido mucho y que, aunque al principio "quería pretender ser el amo y el capitán para no perder la autoridad", se ha dejado aconsejar en muchos aspectos. "Es un proceso muy democrático y hay que decir si no sabes algo", concluía.

El intérprete, de padre alemán y madre española, nació en Barcelona, aunque ha vivido toda su vida en Berlín. Habla alemán, inglés, portugués, francés y castellano. ¡No se le escapa nada!