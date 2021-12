Cristina Pedroche habla de la creación del vestido con Josie: "Reconozco que al principio no me convencía la idea"

Pablo Motos ha preguntado a Cristina Pedroche sobre el modo en el que guardan el secreto sobre su vestido para las Campanadas ya que, es un trabajo que realizan durante casi un año.

Cristina Pedroche: "Yo en junio casi mato a Josie"

La presentadora ha revelado que Josie y ella trabajaron en la idea desde antes de verano y que "al principio no le convencía la idea" así que estaba muy nerviosa con el resultado: "Cuando me lo enseñó me saltaron las lágrimas".

Además, ha dado más pistas sobre el vestido que llevará durante las Campanadas de 2021: "No hay tela como tal, es otra cosa, es un mensaje". Punto por punto lo que sabemos casi una semana antes de Nochevieja sobre el look de Cristina Pedroche es: